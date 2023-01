¡Un hombre africano no deja de crecer! Esta es la condición que padece

El joven explico en una entrevista para BBC Mundo que no le preocupa saber que era más alto de lo que se creía, sino que sintió una “consternación personal”.

Sin embargo, en la clínica rural no estaban seguros de este resultado, debido a que el hospital no tenía las herramientas de medición correctas.

“Por la forma en que me miden, no puedo decir que todo sea perfecto”, admitió Awuche a BBC Mundo.

El reportero de BBC Mundo contó cómo fue conocer a Awuche: “Cuando me encontré por primera vez con Awuche hace unos meses mientras viajaba por el norte de Ghana, donde su fama se había extendido por las praderas de la zona, no tenía una cinta métrica lo suficientemente larga como para verificar su altura. (...) Para resolver el asunto, y armado con una cinta métrica de 16 pies, regresé al pueblo de Gambaga”.

Aunque tiene una gran estatura, no alcanza a ser el hombre más alto del mundo que, en realidad, es Sultan Kösen, un turco de 40 años que mide 8 pies y 2,8 pulgadas (2,50 m), apenas mide un pie más que Awuche, y tiene el récord mundial Guinness. Lea: Niño de 8 años tiene las manos más grandes del mundo

“Cada tres meses crezco... Si hace tres meses o cuatro que no me ves, te habrás dado cuenta de que he aumentado de tamaño”, explicó Sulemana Abdul Samed a BBC Mundo.