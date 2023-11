Un dispositivo portátil detecta biomarcadores de Alzheimer y Parkinson

Si las pruebas salen bien, en cinco o seis meses, Ampera Life solicitará la aprobación de la FDA para que el dispositivo esté a la venta el año que viene. //Foto: EFE

Los detalles del prototipo se publicaron este martes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).