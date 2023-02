¿Tus hijos se alimentan bien? 3 aspectos sobre malnutrición en niños

Para lograr un desarrollo y crecimiento saludable durante la niñez es vital una alimentación rica en nutrientes. Pero, cuando no se tiene acceso a esta, puede conllevar serios problemas de salud como la malnutrición, que puede tener consecuencias importantes en su bienestar o limitarles al momento de alcanzar logros académicos y laborales en el futuro.

La desnutrición crónica puede conducir al retraso en el crecimiento y tener efectos a largo plazo en un niño que no alcanza su pleno potencial pudiendo afectar su desarrollo cognitivo y, como

Tener sobrepeso u obesidad puede incrementar el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, como la diabetes y las enfermedades del corazón. Si no se tratan o no se controlan, estas afecciones crónicas pueden poner a las personas en riesgo de sufrir complicaciones de salud graves.