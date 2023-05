Tras advertencia de la OMS, ¿qué alternativas hay para los edulcorantes?

Expertos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo) y de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) consultados por EFEsalud sobre las alternativas a los edulcorantes, subrayan que la principal conclusión de la afirmación de la OMS es que los edulcorantes no han contribuido a mejorar la lucha contra la obesidad y el sobrepeso. Lea: Usar edulcorantes en lugar de azúcar no ayuda a bajar de peso: OMS

Los edulcorantes, recuerda el coordinador del Área de Nutrición de SEEN, Francisco Botella, son sustitutos del azúcar, capaces de “confundir” a los receptores nerviosos de las papilas gustativas de la lengua y transmitir al cerebro la sensación de sabor dulce.