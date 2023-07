¿Tomar jugo antes o después de cada comida?, experta resuelve la duda

Yeny Anayansi Carrasco, nutricionista dietética.

La Clínica Mayo expone que no hay evidencia científica de que los jugos extraídos sean más saludables que el jugo que se obtiene al comer la fruta o verdura en sí. “Pero si no te gusta comer frutas y verduras, los jugos pueden ser una forma de añadirlas a tu dieta o de probar frutas y verduras que podrías no comer”.