Elegir la base correcta es muy importante para lograr un buen resultado en el maquillaje. Castaño afirma que el trabajo de la piel es el 70% del look, así que hay 4 factores importantes que se deben tener en cuenta a la hora de elegir la base ideal:

Cuando se habla del tono de piel se refiere principalmente al color de la superficie, que se determina por la cantidad de melanina en la piel. Los tonos de piel varían desde los claros hasta los marrones más oscuros, pero generalmente se dividen en cuatro categorías: claro, medio claro, medio oscuro u oscuro. También se categorizan en sub tonos de piel, que son los tonos de fondo o debajo de la piel. Estos se clasifican en calientes, fríos y neutros. Los tonos fríos son rosa y azul, los tonos cálidos son anaranjado, amarillo y dorado. Lea aquí: Cuidados para la piel si amas el maquillaje

Con esta rutina antes de aplicar la base, está cuidando y protegiendo su piel, además, “hace que la base se vea bien y que el maquillaje permanezca a lo largo del día”, indica Castaño.

3. ¿En qué momento del proceso se debe aplicar la base? ¿Antes o después de maquillar los ojos?

Esto es muy personal y a preferencia de cada uno. No hay un orden estipulado a seguir; sin embargo, “en mi experiencia como maquilladora, prefiero trabajar los ojos primero”, afirma la experta. Esto es porque a veces se usan sombras que pueden soltar residuos y, si la base ya está aplicada, se puede manchar.

4. Al usar base, ¿es necesario sellar con polvos o se puede omitir este paso?

El tema de sellar la base o aplicar polvos depende mucho de la textura de la base y el acabado que tenga sobre la piel, por ejemplo, las bases con acabado mate y con texturas tipo mousse, son bases que una vez aplicadas y pasados unos minutos se secan y quedan con acabado tipo polvo, así que no es necesario sellarlas. Esta es una técnica de trabajo de la piel muy fresca. Se están trabajando las pieles “livianas y luminosas”, así que casi no se sellan las bases con polvo para que no se vean cargadas.

Lo que Tatiana recomienda es sellar el corrector para que no se mueva ni se acumule en los pliegues. Le puede interesar: Cinco claves para lograr un maquillaje antiedad

6. ¿Utilizar base a diario puede obstruir los poros de la piel?

No solo la base puede obstruir los poros, sino cualquiera de los productos que apliquemos en la piel y hasta la misma contaminación a la que estamos expuestos día a día. Por eso, es muy importante llevar una buena rutina de piel en la noche, en la que limpiemos y lavemos correctamente nuestro rostro antes de irnos a dormir.

7. Otros tips:

Una pregunta muy frecuente es cómo retocar la base a lo largo del día. Para esto, la maquillista recomienda tener a la mano pañuelos faciales, retirar primero a toquecitos el exceso de grasa y luego con una esponja de maquillaje húmeda retocar la base donde se haya movido o salido, sobre todo ahora que estamos utilizando tapabocas a lo largo del día. De esta manera, refrescamos la base y el maquillaje vuelve a quedar como cuando recién lo aplicamos.

Queda claro que es muy importante identificar los tonos de la piel en el momento de elegir la base perfecta para el rostro. En la actualidad, existen marcas que ofrecen una variedad de tonos en sus bases de maquillaje, con el fin de ofrecerle a los consumidores un producto que se adecúe a sus necesidades específicas.