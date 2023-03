¿Tienes miedo a ser superado? Puedes padecer el síndrome de procusto

Identificar a una persona con este síndrome no es fácil, pues son expertas fingiendo”.

Pilar Cano, psicóloga

Síntomas

“Si hablamos de los síntomas o las conductas que pueden asociarse a este síndrome por parte de quien lo ejerce, podemos citar los siguientes: desvalorizan, gritan, aíslan, manipulan, estigmatizan, menosprecian, discriminan, acosan, ignoran, a veces, hasta difunden rumores, desvirtúan ideas o se las apropian. Son personas que generan una gran desmotivación. Además, no fomentan la cultura de trabajar en equipo, ya que no les interesa que un proyecto global traiga un triunfo, no soportan que nadie más se destaque”, enfatiza Lucía Pérez. (Le puede interesar: Este es el síndrome que padecen las mujeres que atraen hombres casados)