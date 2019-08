Tenga en cuenta esto antes de consumir cannabis medicinal

¿Qué riesgos podría tener

el cannabis medicinal?

- Al ser esta una industria naciente, y muchas veces considerado un tema tabú, es necesario informar a las personas de manera seria, responsable y objetiva. Si bien existen algunas precauciones y consideraciones que están asociadas al uso de cannabis medicinal, aún hay varias que requieren más debate e investigación. Un ejemplo de estas es el impacto del cannabis medicinal en el embarazo y la lactancia, que suele relacionarse como factor de riesgo de un bajo peso al nacer; así como de la acumulación de cannabinoides en la leche materna.

Otro tema debatido es el vínculo entre el consumo de cannabis y la psicosis. Algunos investigadores sugieren una susceptibilidad genética y una correlación entre el uso de THC, el cannabinoide psicoactivo del cannabis, y la psicosis. En este caso, es aconsejable que los médicos realicen un análisis más detallado de los riesgos y beneficios del uso de cannabis a partir del caso puntual de cada paciente.

Frente a las enfermedades cardiacas, el uso bajo de cannabis puede causar taquicardia leve y aumentar la presión arterial, mientras que el uso a largo plazo puede provocar que la presión arterial disminuya. Los pacientes con hipertensión no controlada, cardiopatía isquémica (susceptibilidad a taquicardia) u otras afecciones cardíacas deben someterse a consultas adicionales y evaluación de riesgos antes del tratamiento con cannabis. No obstante, la hipertensión controlada no se considera una contraindicación per se.