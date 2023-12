Temporada de quemaduras: evita que la pólvora arruine tu vida

Si alguien sufre una quemadura por pólvora es crucial actuar con rapidez y seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud para minimizar el daño y recibir la atención adecuada.

1. Traslade al herido a un centro asistencial de manera urgente: la afectación no puede esperar, por lo que es fundamental buscar asistencia médica rápidamente. Los profesionales evaluarán la lesión y determinarán el tratamiento necesario.

2. Mantenga la calma: ayude al paciente a manejar el estrés y el dolor mientras llegan al centro médico.

3. No aplique tratamientos caseros: evite experimentar con remedios no probados. No aplique hielo, aceites, crema dental, cremas cosméticas, sulfato de plata o vaselina en la quemadura, ya que esto podría empeorar la lesión e incluso provocar infecciones en la piel.

4. Deje todo en manos del médico: una vez que los profesionales evalúen la gravedad de la quemadura, le proporcionarán los medicamentos y las recomendaciones necesarias.

5. No retire de la piel prendas o elementos que hayan quedado pegados a esta, diríjase a un centro asistencial.

6. No reviente las ampollas: son una barrera natural que el cuerpo forma para protegerse contra las infecciones.