¿Te has sentido triste o has llorado por la muerte de un famoso? Esta es la razón

Es difícil encontrar paz y tranquilidad ante la muerte de un ser querido, pues la idea de vivir sin esa persona aún no se contempla. Pero, ¿te has sentido triste por la muerte de un famoso? ¿Por qué te afecta tanto la pérdida de alguien que no conoces personalmente? Lea aquí: La pérdida, ese duelo personal

Mónica Pachón-Basallo, doctora en educación y psicología, le explicó al medio ‘The conversation’ que las redes sociales le permite a las personas sentirse un poco más cercanos a los famosos, ya que publican lo que están haciendo diariamente o en determinado momento.

Cuando una persona experimenta la repentina muerte de una figura pública a la que sigue de cerca a través del celular, es común vivir lo que los expertos denominan “efecto de contagio emocional”. Este fenómeno se refiere a cómo las emociones y estados emocionales de otras personas pueden influir en los propios, generando una sensación de tristeza o conmoción compartida. La profesional explicó cómo este vínculo digital puede intensificar este impacto emocional, creando una experiencia de duelo compartida entre aquellos que se conectan a través de la misma pérdida.