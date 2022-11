¿Tan joven?: así es la enfermedad por la que Chris Hemsworth pausará su carrera

La razón por la que Hemsworth tiene mayor riesgo de padecer esta enfermedad es porque tiene dos copias del gen ApoE4, cada una provenientes de su madre y de su padre. Tener estas dos copias del gen lo hace entre 8 y 10 veces más propenso a desarrollar la enfermedad que aquellos que no las tienen.

1. Edad. Este es el factor de riesgo que más incide en el desarrollo del Alzheimer, aunque no es una enfermedad propia del envejecimiento.

3. Síndrome de Down. Estudios científicos han demostrado que muchas personas con síndrome de Down desarrollan Alzheimer. Los síntomas de esta enfermedad suelen aparecer entre 10 y 20 años antes en las personas con síndrome de Down.

4. Sexo. Al parecer hay poca diferencia en el riesgo de padecer Alzheimer entre hombres y mujeres, pero, en general, hay más mujeres que padecen la enfermedad ya que suelen vivir más que los hombres, de acuerdo con la Clínica Mayo.

5. Contaminación del aire. Diversos estudios han demostrado que las partículas de la contaminación del aire pueden degenerar el sistema nervioso. Además, la exposición a los gases de escape del tráfico y la quema de madera, se asocia con un mayor riesgo de demencia. Lea también: ¿Cómo afrontar los cambios en la sexualidad provocados por el alzhéimer?

6. Consumo excesivo de alcohol. Esto se debe a que el consumo de grandes cantidades de alcohol provoca cambios en el cerebro.

7. Estilo de vida y salud del corazón. Estudios científicos han demostrado que los factores de riesgo relacionados con la enfermedad cardíaca también pueden aumentar el riesgo de la enfermedad de Alzheimer:

- Falta de ejercicio.

- Obesidad.

- Fumar o ser fumador pasivo.

- Presión arterial alta.

- Colesterol alto.

- Diabetes tipo 2 mal controlada.