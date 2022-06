Suicidio: así se puede evitar el aumento de casos

El término efecto Werther fue utilizado por primera vez en el ámbito académico en 1974 por David Phillips, quien analizó el efecto de las noticias sobre el suicidio de famosos que aparecieron en la portada del New York Times.

Aunque la cobertura mediática de los suicidios de famosos no sea la razón principal de los actos suicidas, puede influir en el proceso de toma de decisiones de una persona durante una fase crítica y servir de desencadenante, proporcionar un modelo sobre cómo hacerlo y reducir el umbral para pasar al acto.

Además, este efecto Werther del suicidio no sólo se produjo en Alemania, sino también en los países europeos vecinos: Países Bajos, Hungría, Austria y Eslovenia.

No debe presentarse el suicidio como una solución comprensible o una opción razonable ante una crisis.

El suicidio no debe presentarse de forma favorable, dramática o glorificada (por ejemplo, como algo heroico o romántico), ni mencionarse ninguna consecuencia positiva del suicidio.

impresos y los titulares sensacionalistas o dramáticos deben evitarse, y no se deben incluir en el titular términos como suicidio, suicida o palabras estrechamente relacionadas.

La información no debe ser destacada, se debe evitar publicar la noticia en la portada de los medios

Cómo NO se debe informar

Debe transmitirse el mensaje de que el suicidio no es una debilidad o un defecto de la persona, sino que, en la mayoría de los casos, es el trágico resultado de una enfermedad mental.

La guía para periodistas de la EAAD ofrece las siguientes recomendaciones sobre cómo se debe y cómo no se debe informar sobre el suicidio.

El suicidio no debe describirse como algo inexplicable o como si no hubieran existido señales de advertencia; debe evitarse la creencia errónea de que no se puede hacer nada contra el suicidio.

Las causas del suicidio no deben simplificarse, y no debe sugerirse que alguien murió de forma instantánea o que su muerte fue rápida, fácil o indolora.

Debe evitarse mencionar los métodos de suicidio (especialmente los métodos novedosos o inusuales).

No debe describirse el lugar del suicidio, especialmente cuando se trate de un lugar público de fácil acceso (por ejemplo, un acantilado, un puente o una vía férrea) o un lugar específico, como el bosque de los suicidas de Aokigahara, en Japón.

También debe evitarse proporcionar información detallada, como la altura de un puente o un acantilado.

No deben utilizarse fotos o vídeos de la persona fallecida, o de sus familiares y amigos tras la muerte, incluyendo los homenajes públicos o funerales.

Si se incluye una foto, es mejor utilizar imágenes neutras y no emotivas, por ejemplo relacionadas con el ámbito profesional o los estudios. Lea también: Salud mental en los adolescentes: ojo a las señales de alerta

No deben mencionarse cartas de despedida, pactos o notas de suicidio. Si la persona fallecida dejó una nota, el contenido de la misma no debe detallarse ni referirse a ella como “nota de suicidio”.

Las declaraciones sobre las causas del suicidio no deberían provenir de la policía, los servicios de emergencias o los testigos; más bien deben citarse las opiniones de los expertos.

En los medios digitales, no debe ofrecerse la posibilidad de comentar o compartir la noticia en redes sociales u otros sitios web.

No debe informarse sobre un suicidio del mismo modo que se informaría sobre un delito, sino que debe considerarse como un problema de salud pública.

El suicidio es un grave problema de salud pública: en 2019, alrededor de 800.000 personas en todo el mundo y unas 48.000 en Europa, murieron por suicidio.

Se estima que el 90% de los suicidios se producen en el contexto de un trastorno mental, siendo la depresión el más importante.

Los suicidios de personajes famosos deben tratarse con especial cuidado.

Los suicidios tras un asesinato, en los que una persona mata a otras antes de quitarse la vida, deben tratarse con mucha precaución; los suicidios por asesinato son raros pero pueden atraer niveles importantes de atención mediática, concluye la citada guía de CIBERSAM.