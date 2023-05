¿Sufre de caspa? Dermatóloga comparte cinco consejos para eliminarla

La caspa es uno de esos problemas a los que hoy día se enfrenta gran cantidad de personas y que puede generar muchos complejos a quienes la padecen.

De acuerdo con el estudio ‘Women that have dandruff frequently y from to time beauty track 2020’, dos millones de mujeres sufren de caspa en el mundo y solo 17% de las mujeres utiliza productos capilares anticaspa para tratarla, por la falta de eficacia de los productos a largo plazo, el maltrato a la fibra capilar y la carencia de soluciones para ellas. Lea: 8 recomendaciones para el cuidado de tu cabello

Por esto, la dermatóloga Carolina Zúñiga comparte cinco consejos para las mujeres que quieren eliminar la caspa.

1. Acuda a un especialista: las causas de la caspa son muy diversas, por lo que acudir con un especialista le ayudará a encontrar la causa principal de esta y tomar un tratamiento adecuado.