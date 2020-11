“El problema que tienen las vacunas es que son víctimas de su propio éxito, pues las personas no somos conscientes de su eficacia, ya que su protección no es perceptible para nosotros en situaciones en las que sin ella nos habríamos contagiado. Eso alimenta la sensación de que no hacen nada, pero gracias a que hay una parte muy importante de la población vacunada, como sucede con la gripe, se impide su expansión”. Lea aquí: “En el 2021 tendremos vacuna Pfizer en Colombia”: Minsalud

El COVID-19 no fue producido en un laboratorio

El catedrático de Genética Fernando González Candelas, responsable de la Unidad Mixta de Investigación, Infección y Salud Pública de Fisabio y primer genetista de España en descodificar el genoma completo del SARS-CoV-2, recalcó que este no es un arma de destrucción masiva producida en un laboratorio.

“Sencillamente no es plausible esa posibilidad. La comunidad científica no tiene todavía ni el conocimiento ni la maquinaria como para introducir cambios en el genoma del virus que lo manipulen para que actúe de una determinada manera. No se sabría cómo funcionaría ese cambio, además de que los genetistas podríamos descubrirlo”, precisó. Lea aquí: COVID-19: farmacéuticas no responderían por efectos adversos de vacuna

En este orden de ideas, ha rebatido a quienes defienden que este coronavirus podría haberse escapado por error de un laboratorio chino y de ahí haber comenzado a infectar a la población.

“Existe constancia de que eso no pudo suceder, dado que en el laboratorio sobre el se habían vertido esas sospechas no se estaba cultivando el SARS-CoV-2 por una sencilla razón: no se conocía su existencia”, manifestó Arrianza.

¿Cuándo llegarán las vacunas a Colombia?

El Gobierno Nacional informó que espera garantizar el acceso masivo a una posible vacuna contra la Covid-19 en el primer semestre del 2021, ya sea a través del mecanismo Covax o de negociaciones directas. Lea aquí: Médica cartagenera participa en la vacuna de Pfizer contra el COVID-19

La prioridad será vacunar a personas mayores de 60 años, población en la que se concentra la mayor cantidad de muertes por Covid-19, así como la inmunización de personas con comorbilidades y al personal de servicios de salud.

Recientemente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que el país aseguró las primeras dosis de una eventual vacuna, después de meses de trabajo. “Tenemos aseguradas 20 millones de dosis de vacunas, a través de Covax”, indicó.