Cuarentena: es hora de equilibrar las cargas en la casa

Trabajar desde casa es, para algunos de mis amigos, un sueño hecho realidad: no tener que levantarse corriendo para arreglarse y subirse en una buseta que va a reventar y ladeada, pero a la que siempre le cabrá un vendedor de chicles, un cantante o un payaso cuenta chistes, entre muchas otras cosas, es, para ellos, una fortuna. Después de dos semanas de homeworking, me pregunto: ¿soy la única que se siente aún más agotada que en la oficina al final del día? ¿Por qué es tan extenuante y qué puedo hacer para mejorar esa situación?

No soy la única: las mamás sí que saben lo que es estar agotadas al final del día porque, seamos sinceros, algunos -o muchos- hombres siguen creyendo que las labores de la casa y criar a los hijos son cosas de mujeres... ¡Y recuerden que los niños están en la casa 24/7 por el confinamiento! Dejemos que ellas nos cuenten cómo se sienten.

Juliana, mamá de Nicolás (1 año): “¡Agotadísima! Pareciera que se tratara de algo instintivo, simplemente decidimos que la mujer es la encargada de las labores del hogar y de los niños, pero además debe responder como empleada de una empresa, todo esto en 24 horas y sin descanso, y con solo dos manos disponibles. Hay días en los que quiero renunciar y salir corriendo. Días en que de repente me siento poderosa y optimista. Y hay días en los que extienden la cuarentena y yo creo tenerle más miedo a la casa”. (Le puede interesa: Juegos para estimular el aprendizaje en tiempos de aislamiento)

Libia, mamá de Mariángel (4 años) y Mariana (2 años): “El trabajo en casa no ha sido fácil debido a que hay que repartirse entre la parte laboral, el tema de los hijos y las actividades que les asignan en los colegios y más cuando son niños muy pequeños, como en mi caso que tienen 4 y 2 años, así que necesitan mucha más atención. En la oficina pues te dedicas solo a lo tuyo pero en casa debes repartir el tiempo en diferentes cosas y sientes incluso que trabajas más acá”.

Sofía, mamá de Miguel (7 años): “La verdad me siento bastante agobiada porque no ha sido fácil distribuir el tiempo entre el trabajo y el rol de maestra que debo tener, pese a que se supone que mi hijo empezaría clases virtuales en donde le explicarían los temas, etc, no ha sido así, la metodología del colegio es enviar talleres todos los días, de las materias que se supone le corresponden en el horario, los cuales debe entregar al final del día o en su defecto todos juntos el viernes, sin embargo lo difícil es que como entraron a un periodo nuevo, son temas nuevos, por ende necesito explicárselos, porque aunque mandan videos instructivos de YouTube a mi hijo no le queda claro del todo qué es o cómo debe hacer. Además he tenido que imprimir muchas hojas. Entonces en general, no ha sido fácil”. (Lea aquí: Coronavirus: así deben cuidarse las embarazadas)

Wendy, mamá de Matías (4 años): “Cuando comenzó el aislamiento preventivo y aseguraron que debíamos trabajar desde casa, pensé que era la oportunidad perfecta para pasar más tiempo con mi hijo, pues creía que podía manejar mi tiempo de tal forma que tuviera oportunidad para hacer todo a su hora, comida, cosas de la casa, tareas, jugar con él y por su puesto trabajar, pero en la práctica las cosas no han sido tan fáciles, tanto que hay días en que no quiero ni levantarme, porque me siento muy cansada. Aunque en casa cuento con mi mamá y una tía, quienes me ayudan en algunas cosas, mi hijo siempre quiere estar a mi lado compartiendo, ya sea para hacer las tareas, jugar o comer, en ocasiones debo estar haciendo todo al tiempo, pues a veces el trabajo se extiende y casi no queda oportunidad para hacer más cosas”. (Vea además: Coronavirus: que el miedo a contagiarte no te enferme)

Mildred, mamá de Valentina (4 años): “Soy madre de una niña que está en Jardín, pese a todas las cosas negativas que nos ha traído el COVID-19, para mí uno de los grandes beneficios es estar en casa con Vale y con toda la familia. Tenemos las tareas del hogar, las tareas de Vale y si le sumas el teletrabajo (que tiende a ser más exigente y requiere de tí mejores resultados), nos pueden agotar un poco más, pero gracias a Dios yo no me siento sola en esto. Mi esposo cumple un papel importante, esta carga no la llevo sola, en mi casa es una carga de todos y de esta forma las cosas se llevan con más facilidad. Gracias a Dios estamos juntos en esto”.