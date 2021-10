Hasta este 21 de octubre se realizará la Jornada Nacional de Resolución de Quejas y Peticiones en materia de salud organizada por el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas ENHU y El Observatorio Interinstitucional de Cáncer, OICA. En alianza con la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo. Estarán disponibles canales virtuales entre pacientes, cuidadores y EPS para atender y resolver digitalmente y en tiempo real las quejas relacionadas con las barreras de acceso a la salud.

“Estamos convencidos que la Jornada es una gran oportunidad para que todas las personas a las que de alguna manera se les está vulnerando el acceso a los servicios y cuya autorización y/o prestación se ha solicitado y aún no se cumple se pueda solucionar. Sabemos que situaciones como la pandemia han impactado a los servicios sanitarios del país. Sin embargo, el acceso a la salud es un derecho fundamental y a través de esta iniciativa con la que participan diversos actores se podrán resolver temas trascendentales que marcan una diferencia en la calidad de vida de los pacientes, aseguró Alejandra Toro, directora de proyectos y relacionamiento de la Fundación Fundem y la Fundación SQ Salud Querida, representante de OICA. (Le puede interesar: Video: “Me diagnosticaron cáncer de seno y yo solo tenía 29 años”)

En esta jornada según sus creadores, se citarán tanto a las EPS de los regímenes contributivo y del subsidiado. Para garantizar el cumplimiento de las EPS y resolver la mayor cantidad de quejas posibles está disponible un formulario de registro de los asistentes interesados, quienes después podrán registrar su queja en la página web del evento. De igual manera, se les hará seguimiento antes, durante y después de la jornada con el propósito de registrar los casos recibidos, los resueltos y aquellos que están en espera.

De acuerdo con Juliana Gózales directora ejecutiva de la Fundación ASÍ Colombia, miembro del ENHU, uno de los grandes desafíos que enfrentan actualmente las asociaciones es el grave riesgo que corren los pacientes cuando deciden abandonar su tratamiento producto de las trabas administrativas. Gonzáles explica que para los cuidadores y pacientes es de gran importancia aprovechar estos espacios que buscan agilizar procesos y resolver de una manera ágil y apropiada todas esas dificultades que ponen en riesgo la continuidad de los abordajes terapéuticos.

¿Qué tipo de quejas se podrán tramitar?

Tanto cuidadores como pacientes podrán reportar diversas barreras o dificultades a través de la página web soluciondequejas.org Dentro de las quejas de incumplimiento se pueden reportar medicamentos no entregados o entregas intermitentes o parciales, asignación de citas y exámenes o procedimientos no realizados, dificultades en afiliación, radicaciones virtuales, teleconsultas no efectivas, notificaciones de pacientes con Enfermedades Huérfanas, atención domiciliaria, copagos y/o cuotas moderadoras, traslado desde EPS intervenida, servicios complementarios (ej. pañales, pañitos, sillas, acompañante etc), viáticos y terapias entre otras.

Esta iniciativa es organizada por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos. OICA, y el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, ENHU. Sin embargo, cabe resaltar que el evento es abierto a todos por lo que las personas interesadas en poner sus peticiones no necesariamente tienen que pertenecer a estas ONG´s o tener alguna de las enfermedades asociadas a los observatorios que promueven la jornada con el fin de ampliar y agilizar los trámites relacionados con el acceso a la salud.

Para inscribirse y más información consulte: soluciondequejas.org

Se tendrá habilitada la siguiente línea telefónica con el fin de prestar ayuda a aquellos pacientes que requieran soporte o no tengan acceso a internet:

+57 316 4504029