¡Sobrevivió! Tenía un año cuando un rayo la impactó; conoce los efectos

Ella por supuesto no lo recuerda. De aquel suceso ocurrido en julio de 1996 solo le quedan algunas cicatrices que ya se están borrando. “Me encontraron con la piel chamuscada, con mi piel pegada en la ropa, eso me dicen algunas personas que presenciaron lo que pasó”, cuenta Keila, de 28 años.

Keila sabe que su caso es excepcional, extraño y significativo. “Claro que creo que soy un milagro, agradezco a Dios porque tengo vida, y una familia. Pero es triste no haber podido conocer a mi madre, no poderla distinguir y que ella haya muerto tan joven, solo tenía 27 años”, lamenta.

Y es que Colombia es uno de los países con mayor actividad de rayos en el mundo. Una investigación publicada en el repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, cuya autora es Audrey Cruz Bernal, señala que entre 1997 y 2017 hubo 1.313 muertes por impacto de rayos en Colombia. Esto quiere decir que el fenómeno metereológico deja 63 personas muertas al año, unas 5 personas al mes. La investigación resalta que el 72 por ciento de las víctimas son hombres y el 18 por ciento mujeres. Aunque en las zonas rurales las cifras de fallecidos son más altas, también se registran víctimas en varias ciudades.

Keila es quizás la única persona en Colombia que ha sobrevivido a un rayo a la edad de un año y medio.

Una petición

“Desde el 2017 he venido padeciendo problemas de salud y tengo cálculos en la vesícula. Ahora me está dando dolor continuo y es insoportable. Además tengo problemas de tiroides y por eso me dicen que no me han podido operar”, explica Keila. Ella también aprovecha para que su EPS Coosalud la apoye y le ayude a tener sea un tratamiento o la operación correspondiente.