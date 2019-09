Sobre piel y curación de heridas en Cartagena

Más de 22 años de experiencia en clínica de heridas le confieren a Martha Osorio Lambis y al doctor Ulises Múnera la potestad para hablar sobre la importancia del tercer Congreso Nacional de Prevención y Cuidado de Lesiones de Piel - Fundepiel Colombia y el XII Congreso Iberolatinoamericano sobre Úlceras y Heridas – Silauhe, que por primera vez se harán en Cartagena de Indias.

“Colombia ha sido uno de los países líderes en la región en la atención de estos pacientes y queremos que todos estos conocimientos que se están generando desde el punto de vista tecnológico y de cuidado en pacientes con úlceras crónicas se extienda a la mayor cantidad de profesionales. Hay alta prevalencia de estas lesiones y en muchos casos no son atendidas por desconocimiento de muchos de los avances biotecnológicos que hay para manejarlas”, dice la experta.

“Estarán personalidades de Colombia con FundePiel; Silauhe con los expertos iberoamericanos, y el grupo de heridas español GNEAUPP (Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas). Vienen todos sus expertos en el tema así que es una oportunidad maravillosa”, comenta a su vez el doctor Ulises Múnera Bohórquez, quien hace parte de la Clínica de Heridas Complejas Martha Osorio.

Por años, debido a la guerra y la violencia, Colombia ha trabajado para perfeccionar el tratamiento de heridas, y de igual forma tratar aquellas resultantes de enfermedades crónicas como el pie diabético, las úlceras vasculares de tipo venoso y las úlceras por presión, que son las más comunes.

“Pasa que las úlceras vasculares de tipo venoso se presentan porque la mayoría de los pacientes son de estratos bajos y se dedican a trabajo independiente, con jornadas extensas, que hacen que se edematicen las piernas, por lo cual se pueden originar. Las úlceras por presión, por otro lado, se dan a pesar de que existen equipos para prevenirlas”, explica Osorio. Las úlceras venosas varicosas se dan mayormente en personas de raza negra.

Aunque el mejor equipo y profesionales para tratar los casos están en Medellín, Cali o Bogotá, Cartagena no se queda atrás. “Nuestra ciudad se está destacando, por eso queremos que el paciente reciba un mejor cuidado. A veces pasa que las personas dedicadas a atender este tipo de heridas no tienen los conocimientos idóneos para hacerlo, lo que hace que el paciente no evolucione satisfactoriamente y que por el contrario se cronifique más la lesión”, advierte Martha. Por eso, aún se necesita de capacitación para que los profesionales hagan un manejo ideal e interdisciplinario en heridas dado que, según la experta, algunos médicos o enfermeras delegan funciones a un personal que no es calificado, lo que lleva a que no detecten a tiempo la causa o que tarde más la curación.

Desde Cartagena, clínicas como la de Martha Osorio tratan las heridas con biotecnología, equipos avanzados para favorecer la recuperación, ultrasonido, y hasta medicina larval. Pero la familia del paciente también participa.

“Como enfermeras podemos brindar la atención, pero cuando el paciente va a su casa necesita una serie de cuidados para que se pueda ver una evolución favorable. Así que participan tanto familia como cuidador”, continúa la especialista.