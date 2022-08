¿Si tuve viruela “normal” soy inmune a la viruela del mono?

Con la llegada de la viruela del mono al país han surgido muchas dudas al respecto, algunos se preguntan: “¿Si ya me dio viruela, me puedo volver a contagiar?”, “¿Cuál es la diferencia entre la viruela del mono y la viruela?”, “¿La vacuna de la viruela me protege de la viruela del mono?”.

Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto:

Sobre la vacuna

Aún no hay una vacuna para la viruela símica y eso despierta la preocupación de muchos, pues el virus se ha extendido “rápidamente” en varios países, entre ellos, Colombia.

Sin embargo, la OMS le da un poco de tranquilidad a la población en general: “Las vacunas utilizadas durante el programa de erradicación de la viruela también proporcionaron protección contra la viruela del mono. Además, se han desarrollado nuevas vacunas, de las cuales una fue aprobada para la prevención de la viruela símica”. Lea aquí: Adiós al estigma: la viruela del mono le puede dar a cualquiera

También se autorizó un antivírico desarrollado para el tratamiento de la viruela “normal” para el tratamiento de la viruela del mono.

Por otra parte, la OMS aclara que aunque la vacunación contra la viruela proporcionaba protección en el pasado, las personas menores de 40 a 50 años de edad pueden ser más susceptibles a la viruela símica, debido al cese de las campañas de vacunación contra este tipo de viruela en todo el mundo después de la erradicación de la enfermedad.