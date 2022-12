Sepa qué hacer ante una quemadura: primeros auxilios domésticos

Hoy es el Día de las Velitas, uno de los más esperados por los chicos y grandes que aman la temporada navideña, pero, tristemente, una de las fechas con más quemados y no solo por fuego, sino por pólvora. Lee aquí: Velitas y Cabalgata: lo que tiene que saber de este 7 de diciembre

¿Recuerdas aquel día que te quemaste? ¿Recuerdas que alguien llegó con un tubito de crema dental como si fuera un remedio “santo” para tu lesión? Bueno, ojalá pudieras decirle a ese “alguien” que no es apropiado usar la popular “pasta”, así como tampoco ungüentos o remedios caseros en caso de quemaduras.

Sí: la primera medida será siempre prevenir, ¡que la pólvora no entre en la casa!, pero también es importante que sepas cómo actuar frente a una quemadura, y no solamente por pólvora, sino por fuego y más.

Viviana Gómez Ortega, cirujana plástica, jefe del Servicio de Quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá, también de la red de Coosalud EPS, advierte enérgica: "Hay una reglamentación donde está prohibido vender pirotecnia a menores. Los niños no tienen por qué manipular pirotecnia, son explosivos, ¿quién les va a dar un explosivo a los niños? Ni siquiera las luces de bengala, ni chispitas mariposas, porque estas se queman a unos 1.000 grados centígrados".

En general, frente a un accidente, el doctor Rueda recomienda:

1. Mantener la calma para controlar la situación y brindar cuidados ágiles y adecuados.

2. Cuando son quemaduras por líquido hirviente o por fuego o por contacto, lo primero es cerciorarse de que el sitio donde ocurrió el accidente sea seguro, es decir, que el incendio -por ejemplo- no esté en curso, en otras palabras: “Asegurar la escena para que una persona quemada no se convierta en dos, tres o cuatro. Que los que vayan a ayudar no resulten quemados”.

3. Una vez esté segura la escena, hay que retirar rápidamente el agente que está quemando a la persona para interrumpir el daño a los tejidos.

4. Disminuir rápidamente la temperatura de la quemadura. Es decir, llevar la zona quemada a un baño con agua fría o aplicar líquido frío abundante y de manera constante.

5. Cubrir el área quemada con vaselina o una crema transparente; asegurarla con un vendaje pequeño, que no esté apretado, para llevar al lesionado a un centro de atención primaria. El médico definirá allí qué hacer.

Es vital tener en cuenta, respecto a las quemaduras por pólvora, que "a veces se presentan amputaciones o heridas abiertas que pueden sangrar. Es importante abstenerse de realizar torniquetes, porque, al hacerlos, interrumpimos el flujo sanguíneo de toda la extremidad desde el punto en el cual se aplica".

Lo que sí es recomendable es "limpiar la herida, hacer una cobertura, compresión local y elevar la extremidad", menciona el doctor, quien enfatiza en "abstenerse de usar cremas o remedios caseros, clara de huevo, café, tierra, bicarbonato. (Estos elementos) No nos pueden ayudar mucho, pero sí contaminan las quemaduras y van a producir dolor", menciona el experto y alude también a la rifocina y al merthiolate... ¡Tampoco son recomendables!