La OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social; y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero, ¿cómo podemos cuidar de nuestras defensas y fortalecer nuestro sistema inmunitario? Pedro Soriano, enfermero experto en el paciente digital y más conocido en redes como Enfermero en Red, nos da seis recomendaciones para poder blindar nuestra salud ante las enfermedades.

Recomendaciones para no enfermar

1. Ejercicio físico moderado: La intensidad es la clave. El ejercicio extenuante e intenso es inmunosupresor; es decir, nos baja las defensas.

En la nueva guía, llamada WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour, se recomiendan entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio moderado, incluidas las personas con enfermedades crónicas o discapacidad. Lea aquí: ¿Quieres mantenerte joven y saludable?, un experto te explica cómo

En esta misma guía, se hace hincapié en que los niños y adolescentes hagan ejercicio físico al menos durante 60 minutos diarios.

2. Dormir al menos siete horas y media, pero si son ocho horas mejor, mientras que la siestas deben ser de no más de 30 minutos.

Dormir no es un placer, es una necesidad porque el sistema inmunitario aprovecha para regenerarse y fortalecerse en sus funciones básicas como la lucha contra gérmenes y toxinas.