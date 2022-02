Jefe de la Cartera de Salud

Por eso enfatizó en que aún no es el momento de eliminar el tapabocas, aunque es una posibilidad a futuro. “Seguramente en las próximas semanas el Comité seguirá analizando el tema y tomará una decisión”, dijo, pero aclaró que depende de la incertidumbre de la aparición de una nueva variante en el mundo.

Finalmente, sobre el futuro de la pandemia, el Ministro nuevamente explicó que aún no existe la información suficiente, “pero el escenario que estamos construyendo, es posiblemente de una situación endémica que no implica que no haya picos”. Le puede interesar: Subvariante de ómicron representa el 21% de casos de COVID-19

Pues ómicron ha mostrado que el virus tiene la tendencia a una adaptación a transformarse a una forma menos mortal que las cepas anteriores.