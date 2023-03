¿Se te dificulta concentrarte? Puedes tener TDAH

El paciente sí tiene ‘atención’, el problema es que no logra mantenerla, así que el término correcto en el nombre de la patología debería ser ‘déficit de concentración’”.

Diana Cecilia Gómez Miranda, psicóloga

Tratamiento

La psicóloga Cecilia Gómez Miranda manifestó que el tratamiento debe ser concertado por el especialista, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, es decir, el tratamiento no es el mismo para todas las personas que tienen este diagnóstico. (Le puede interesar: ¿Cómo sé si padezco un Trastorno Obsesivo Compulsivo? Síntomas del TOC)

La medicación la define un psiquiatra, este es quien determina si es necesario o no, y para definir eso, primero tiene que haber una evaluación neuropsicológica y neuropediátrica exhaustiva, donde se midan las distintas funciones para saber si es necesario o no. “Respecto al tema de la edad de diagnóstico existe debate, ya que hay especialistas que lo diagnostican desde muy temprano, pero desde mi postura profesional no lo comparto”, concluyó Gómez Miranda.