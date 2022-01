Si usted ya puede acceder al refuerzo y no lo ha recibido, no está actualizado y necesita ponérselo”.

Doctora Rochelle Walensky.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) publicó en internet ambos estudios.

La revista Journal of the American Medical Association publicó el tercer estudio, encabezado por investigadores de los CDC. Examinó a las personas que dieron positivo a COVID-19 entre el 10 de diciembre y el 1 de enero en más de 4.600 sitios de pruebas diagnósticas de Estados Unidos. (Le puede interesar: Tratamientos contra el cáncer no interfieren en la inmunidad por COVID)

Tres dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna tuvieron una efectividad de alrededor de 67% contra la enfermedad sintomática relacionada con ómicron en comparación con las personas no vacunadas. Sin embargo, dos dosis no brindaron una protección importante contra ómicron varios meses después de completado el esquema original de vacunación, según los investigadores.

“Esto muestra la importancia de aplicarse la dosis de refuerzo”, señaló Emma Accorsi, de los CDC, una autora del estudio.

Las personas deberían ponerse los refuerzos si han transcurrido por lo menos cinco meses desde que completaron su esquema de vacunación con Pfizer o Moderna, pero millones de personas que ya podrían hacerlo no lo han hecho.