Cambiar desde dentro

La visión de las personas frente a la obesidad se puede cambiar desde acciones pedagógicas adecuadas que incrementen la conciencia sobre las causas y los riesgos de la obesidad.

La experta explica que “es necesario cambiar nuestra idea frente a esta enfermedad, por eso deben desaparecer las imágenes que muestran a las personas con obesidad como perezosos, no atractivos, no saludables, no felices, no inteligentes y débiles, pues promueven mensajes simplistas y carentes de soluciones prácticas”.

Los médicos juegan un papel crucial en el cambio de perspectiva frente al sobrepeso y la obesidad. Una forma sutil que promueve la apropiación del sesgo frente al exceso de peso en las personas son etiquetas como “el obeso”, que aunque están sustentadas en la ciencia, dejan de lado otras características de las personas como sus valores, principios y experiencias, enfocándose únicamente en su condición médica, siendo este el reto de los trabajadores de la salud en el manejo adecuado entre el médico y paciente.