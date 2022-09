¿Se le ha “subido el muerto” como a Yina Calderón? Esto dicen los expertos

Hace algunos días, la influencer Yina Calderón les contó a sus seguidores que se le está “subiendo el muerto” por las noches. La bogotana describe el hecho como si se tratara de una película de terror: “Esto me viene ocurriendo hace, más o menos, un mes. Me pasó la semana antepasada. El año pasado ya me pasaba, se los había comentado a ustedes y de un momento a otro, paró. Pero, otra vez estoy en la misma, nenés... Se me está ‘subiendo el muerto’, así se llama la teoría, me da escalofrío y me dan ganas de llorar”, explicó.

En su relato, la influencer afirmó que ha encontrado en internet una explicación para su problema, pues, según lo que encontró en los portales, lo que le sucede es parálisis del sueño. Sin embargo, afirmó que no cree que sea eso. Lea aquí: Yina Calderón no ha podido dormir porque se le está “subiendo un muerto”

A pesar del escepticismo de Yina, los signos que ella describe concuerdan con las manifestaciones de la parálisis del sueño. Aquí le contamos de qué se trata para que identifique si alguna vez le ha pasado.