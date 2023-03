Salud mental en Cartagena, así está el panorama en los jóvenes

Según el DADIS, los intentos de suicido en el Distrito para el año 2022 incrementaron en un 25,8% con el año inmediatamente anterior y con el 2020 se incrementó en el 41,9%, lo que quiere decir que hay una incidencia de 51,2 casos por 100.000 habitantes en Cartagena que se convierte en una alarma encendida que pide auxilio escandalosamente. (Le puede interesar: ¿Tienes miedo a ser superado? Puedes padecer el síndrome de procusto)

“La salud mental es un tema tan importante que la OMS exige que sea incluido en los programas de salud pública, los niños, niñas y adolescentes necesitan una fortaleza psicológica, porque esta se va debilitando con los golpes de la vida, viven inmersos en una desesperanza”, expuso Ortega.

Es inevitable no detenerse a pensar en ese término, que al parecer podría ser una posible causa de tantos hechos lamentables en Cartagena. Y, aunque cada día se asuman nuevos retos y haya manera de salir adelante, según Ortega, quien también es abogada y docente, “la ansiedad se ha convertido en el principal enemigo de quienes no quieren vivir, no ven futuro; y en sus entornos están frenados a seguir repitiendo patrones porque no ven salida”.