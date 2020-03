¿Sabe cómo lavarse bien las manos para evitar contraer el virus?

La Organización Mundial de Salud informó los primeros casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus en Wuhan (China), desde la última semana de diciembre de 2019.

Estos días, tras la confirmación de 3 casos en Colombia, lo primero que dice en Instituto Nacional de Salud es que no nos dejemos llevar del pánico, sin embargo, se recomienda extremar las medidas para el control de infecciones.

Cuidado con los adultos mayores

Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, afirma que “ya confirmada la circulación de este coronavirus, hay que tener especial cuidado con los adultos mayores (personas de más de 60 años), pues aunque la mayor parte de las infecciones que causa este virus se vuelven enfermedades respiratorias leves o moderadas, un 15% puede dar lugar a enfermedades severas y de allí se deriva el grupo que puede eventualmente fallecer”. Castellanos aconseja que si los adultos mayores empiezan a sufrir de cualquier enfermedad respiratoria, ante estos signos de alarma, deben buscar atención médica:

- Dificultad respiratoria, es decir cuando el paciente no puede respirar con normalidad.

- Tos persistente.

- Fiebre alta.

“Hay una buena noticia desde el punto de vista virológico y es que este es un virus que se puede degradar fácilmente con agua y con jabón. También podemos desinfectarnos exitosamente con geles antibacteriales”, explica Castellanos.

Según explica la OMS, China y otros países están demostrando que la propagación del virus se puede frenar y que su impacto se puede reducir a través de una serie de medidas universalmente aplicables que suponen:

La colaboración del conjunto de la sociedad para detectar a las personas enfermas, llevarlas a los centros de atención, hacer un seguimiento de los contactos.

Preparar a los hospitales y las clínicas para gestionar el aumento de pacientes.

Capacitar a los trabajadores de la salud.

Por su parte, el doctor Castellanos dice que algunos aspectos a tener en cuenta para evitar la propagación son:

Lavarse las manos con agua y con jabón de 6 a 8 veces al día.

Si está enfermo use tapabocas, porque esto evita que las gotas de su saliva y secreciones nasales estén en el aire o lleguen a las superficies y se transmita el virus.

No use tapabocas si no está enfermo. Están autorizados a usarlo aquellos que cuiden enfermos respiratorios; estamos en desabastecimiento.

“Es importante que nos cuidemos no solo ante este, sino ante cualquier infección respiratoria derivada de virus. Si tiene gripa, tome aguapanela con limón o sin limón y medicamentos para la fiebre. Recuerde que en las infecciones virales NO se usan antibióticos”, recuerda el doctor.

¿Cómo lavarse las manos?

Lavarse las manos también tiene su protocolo y entre los consejos que nos da el doctor Castellanos está frotarse las extremidades por al menos 60 segundos, de la siguiente manera:

1. Se humedecen las manos.

2. Se aplica el jabón (puede o no ser antibacterial).

3. Se frotan las palmas de las manos por unos 10 segundos.

4. Con la palma derecha se frota el dorso de la mano izquierda limpiando los espacios entre los dedos para garantizar que las sustancias estén controladas.

5. Con la palma izquierda se frota el dorso de la mano derecha, también limpiando los espacios entre los dedos para garantizar que la limpieza sea más profunda.

6. Con el pulgar de la mano derecha se frota en círculos la palma de la mano izquierda.

7. Con el pulgar de la mano izquierda se frota en círculos la palma de la mano derecha.

8. Seque las manos con papel o una toalla limpia.