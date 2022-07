¿Sabe cómo controlar el hambre?

Susan Bowermar, nutricionista.

La experta explica que si come por otras razones, no por hambre—si solo está aburrido, enojado o deprimido—es probable que la comida no le haga sentir menos aburrido, enojado o deprimido. Y en caso de que lo haga, probablemente no durará mucho tiempo.

Si lo que le impulsa son las emociones o el estrés, o si sientes la necesidad de comer algo simplemente porque tiene buen aspecto o aroma, es probable que no esté realmente hambriento. En ese caso, querrá descubrir otras maneras de controlar el hambre por estrés. Le puede interesar: Técnicas para preparar un almuerzo balanceado y nutritivo

El control del hambre busca reducir el hambre verdadera: los gruñidos en el estómago, la energía baja o la irritabilidad que a menudo se presenta cuando tu cuerpo necesita combustible. Ya que el hambre verdadera le impulsa naturalmente a comer, querrá aprender algunas estrategias para controlar el hambre si tu meta es controlar peso.

La experta aconseja comer proteína para calmar el hambre. La proteína satisface el hambre mejor que los carbohidratos o las grasas, así que trate de incluir un poco de proteína magra en cada comida y bocadillo. De hecho, la magia de la proteína no solo actúa sobre su tracto digestivo, sino que también afecta su química cerebral, ayudándote a sentirte satisfecho y con agudeza mental.