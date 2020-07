¿Rumores sobre el coronavirus?, ¡no!... ¡Pruebas, sí!

La teoría es, palabras más, palabras menos, la siguiente: “a los hospitales, a los médicos y a todo el sistema de salud le conviene que haya cada vez más casos de COVID-19, porque el Gobierno paga mucho dinero por cada diagnosticado y por eso a todo el mundo lo quieren hacer pasar por positivo”. Que tire la primera piedra el que no haya leído un comentario de este tipo en redes sociales como Facebook o Instagram o en aplicaciones de mensajería como WhatsApp... y sí, quizá tú mismo pensarás que son solo palabras, pero ojo: son mitos que desinforman y dejan de ser palabras inofensivas cuando, por su culpa, personas que requieren ayuda y que, por ejemplo, necesitan confirmar si están o no contagiadas deciden quedarse calladas, no consultar y terminan, sin querer, contagiando a otros. Y se pueden complicar. Y, en el peor de los casos, morir. El doctor Juan Manuel Benedetti, designado por el Gobierno nacional como coordinador del COVID-19 en Cartagena, reconoce que la desinformación que conlleva a que las personas dejen de buscar ayuda médica, así como el miedo a contagiarse si acuden a un centro asistencial, es “una preocupación que hay en la ciudad. Hemos conocido de la muerte en casa de muchas personas, muchas de ellas estaban confirmadas por COVID-19, otras correspondían a casos sospechosos y un porcentaje de personas murió por causas ajenas al COVID, como podrían ser las fallas cardíacas o las renales, personas con cáncer”. “Como esta es una enfermedad (la COVID-19) en la que eventualmente la hipoxia o falta de oxígeno no es tan notoria como en otras enfermedades, la persona puede no sentir la necesidad de acudir a la clínica y, cuando acude, ya llega en etapas muy avanzadas de la enfermedad... muy poco se puede hacer por ella. O las que deciden no ir a la clínica y súbitamente presentan un deterioro en minutos y mueren en casa”, explica. El doctor Benedetti nos entrega recomendaciones para quienes estén en esa aparente “disyuntiva”, además nos cuenta paso a paso desde cuál es el proceso de las pruebas: todo, desde el momento en que se toma la muestra para COVID-19, hasta que se obtienen los resultados.

1. Si te sientes mal, ¡pide ayuda! Si has tenido contacto con un caso confirmado o sospechoso; si tienes síntomas... pide ayuda y comunícate con su EPS para solicitar una prueba de COVID-19. Si llegas a padecer fiebre intensa de más de tres días o dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato, ¡y con mucha más razón si padeces una enfermedad crónica y/o eres mayor de 60 años, pues estas dos condiciones te incluyen en la población más vulnerable frente al virus! No solo lo dice el doctor Benedetti, lo respaldan el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Mundial de la Salud. “Las recomendaciones son, sobre todo, para las personas mayores de 60 años, porque vemos que estas son las que tienen más complicaciones e incidencia de muerte. (...) Mi consejo es: si una persona sabe que es hipertensa o diabética, obesa, que tiene problemas de alguna patología, debe estar mucho más pendiente ante cualquier síntoma, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca o respiratoria, adinamia, astenia (debilidad extrema); ante cualquiera de estos síntomas, asistir prematuramente a un centro de salud o, por lo menos, consultar a un médico”, asegura Benedetti y destaca que otra de las alternativas para prevenir complicaciones es la atención domiciliaria. “Una manera es, a través de las EPS, hacer este tipo de monitoreo permanente en casa a pacientes mayores que hayan sido diagnosticados con COVID-19 o que tengan sospechas y ante la mínima caída de la saturación de oxígeno en la sangre (que se puede medir en casa con un dispositivo llamado oxímetro, que se pone en un dedo), acudir inmediatamente al médico o a la Urgencia”, remata. 2. Las pruebas, vitales en la batalla contra el coronavirus. “A nivel mundial se sabe que las pruebas son las que establecen qué personas están contaminadas para poder hacer estrategias como el aislamiento y la prevención oportuna (de más contagios). Esto es lo que se ha implementado en todas partes del mundo y es lo que estamos haciendo en Cartagena, entonces no tiene ninguna validez científica decir que las pruebas están encaminadas únicamente para un beneficio económico. Estos no dejan de ser mitos y no dejan de ser una posición infundada de las personas que se atreven a hacer este tipo de comentarios”, enfatiza el doctor Benedetti. (Vea aquí: [Video] ¿Por qué hay falsos negativos de COVID-19 y cómo evitarlos?) 3. ¿Por qué demoran tanto en entregar los resultados? “Para las pruebas, tienen que estar habilitados laboratorios y en Cartagena teníamos un solo laboratorio habilitado por el Instituto Nacional de Salud, que era el Laboratorio Unimol (de la Universidad de Cartagena). Obviamente, nadie estaba preparado para la cantidad de muestras que se pudiese tomar durante un día. Se comenzó con unas pocas, 98; después subieron a 200 y después comenzaron a llegar más de 600 u 800 muestras al día, eso saturó la capacidad del laboratorio y la respuesta rápida que pudiese tener; así que hubo que contratar con laboratorios de fuera de la ciudad, muchos de ellos privados, en Medellín y Bogotá. Eso también demora las respuestas, por la limitación que tenemos en el transporte, sobre todo, aéreo: las muestras que se toman en Cartagena hoy y se mandan a Barranquilla, de allí se envían a Medellín en avión, lo cual toma un tiempo, por eso es la demora de los resultados, que pueden llegar luego de una semana o hasta 10 días después. Hoy ya está otro laboratorio aprobado, que es el de la Universidad del Sinú, está funcionando desde hace una semana. Ambos tienen robots que procesan las muestras no de forma manual, sino mecánicamente, y eso agiliza el tiempo de respuesta. Mientras una persona, manualmente, se demora unas cuatro o cinco horas, mediante este robot el tiempo... estamos hablando de minutos”. 4. Vamos paso a paso: el proceso que comienza desde que se toman las muestras hasta los resultados... Hay que decir que “existen dos tipos de pruebas: las moleculares y las inmunológicas (o rápidas)”, comencemos con las moleculares. a. Las moleculares, las PCR, se realizan partiendo de “la muestra de un hisopado que se introduce a través de la nariz y se llega a nivel de la faringe, se toma la muestra de la secreción de la mucosa, donde se debe encontrar el virus”. b. “Ese hisopado se guarda en un tubo de ensayo donde va un reactivo, se embala y se pone a una temperatura entre los 2 y los 8 grados centígrados”. c. La muestra “se pasa al laboratorio, que tiene la capacidad de analizarla. Allá es desembalada y lleva una rigidez de una ficha técnica, en la que se escribe el nombre, la identificación, la edad, los factores de riesgo del paciente; esos datos se almacenan en una plataforma del Instituto Nacional de Salud que se llama Simuestras”. d. Después, “se extrae la muestra o el patógeno, que en este caso es el virus, mediante unas perlas magnéticas; se puede hacer manualmente o de manera mecánica con un robot, que es mucho más eficiente”. e. “Una vez extraídas las muestras, se montan también en unas placas, donde, a través del análisis de un equipo especial, se determina la presencia o ausencia del virus”. f. “Finalmente, se entrega un informe en el que se indica si la persona es positiva o negativa, eso es básicamente la trazabilidad de la muestra”.