Rinitis: no es solo tomar Loratadina, debes controlar la inflamación

Molesta, imprudente e incómoda, así resulta para muchas personas la rinitis. Esta afección que se caracteriza por la inflamación de la mucosa nasal puede afectar tu rendimiento en el colegio o en el trabajo, por eso es clave conocer cómo se trata y aprender a evitar los factores desencadenantes.

En entrevista con El Universal, César Muñoz, médico inmunólogo, resuelve varias dudas de esta enfermedad y entrega recomendaciones claves para encontrar un tratamiento adecuado. Lea: ¿Cuánto debe demorar la gripa? Experto responde

- ¿Qué es la rinitis?

La rinitis es una inflamación de la mucosa de la nariz. Puede ser por un simple resfriado, pero en estos casos es una rinitis aguda que resuelven en dos semanas aproximadamente. Pero las rinitis crónicas demoran mucho tiempo, generalmente años y suelen persistir casi que toda la vida una vez empiezan. De hecho la rinitis crónica, es la enfermedad alérgica más frecuente en el mundo, y en Colombia se considera que 1 de cada 3 personas la sufren.

- ¿Hay diferentes tipos de rinitis?

Sí, hay muchos tipos de rinitis, pero de forma práctica las dividimos en alérgica y no alérgica. En la rinitis alérgica los síntomas son causados por un alérgeno (una sustancia en el ambiente que causa alergia) que activa el sistema inmunológico directamente. Mientras que en la rinitis no alérgica, no existe un alérgeno que active al sistema inmunológico, sino que los síntomas pueden ocurrir por factores internos (hormonas, emociones) o externos (viento seco, contaminación, alcohol, ciertos medicamentos, alimentos, picantes, olores fuertes).

Ambas son muy parecidas y es muy difícil diferenciarlas sólo por los síntomas. Para hacerlo pueden ser útiles algunos exámenes de sangre o procedimientos como las pruebas de alergia. Lea también: ¡Cuidado! No es solo gripe: múltiples virosis circulan en Cartagena

- ¿Cómo identificar si tengo síntomas de rinitis?

Los síntomas principales de la rinitis son:

- Estornudos: suelen ser exagerados, más de tres un corto tiempo.

- Picazón en la nariz: acompañado de nariz roja.

- Moco o rinorrea: suele ser transparente.

La rinitis se asocia mucho a asma (dificultad respiratoria o “apretazón”), conjuntivitis (picazón en los ojos) e hinchazón en los párpados (angioedema)