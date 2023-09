¡Repulsiva! Esta enfermedad hace que el cuerpo huela a pescado o a basura

La trimetilaminuria consiste en un déficit metabólico por el que la persona libera una sustancia, la trimetilamina (TMAU), a través de su piel, el sudor y, en general, de todos sus fluidos orgánicos que tiene un olor desagradable y que recuerda, entre otros, al pescado. En consecuencia, los pacientes que la padecen viven con un estigma difícil de superar.

El conocido como síndrome de olor a pescado es una enfermedad poco frecuente. Lo que sí parece un hecho es el infradiagnóstico que existe, tal y como explica la pediatra del servicio de Gastronterología, Hepatología y Nutrición del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Beatriz Mínguez. Lea: Este es el mejor alimento para bajar el colesterol

Se trata de una patología metabólica generada por un defecto de una enzima hepática, la flavinmonooxigenasa 3 (FMO3). La consecuencia es que no se puedan descomponer compuestos como la trimetilamina, que se produce en el intestino al ingerir determinados alimentos como pescado, marisco, legumbres o huevos.

El cuerpo libera ese exceso en las secreciones corporales como el sudor, la orina o el aliento con un característico olor a pescado, aunque no solo es ese olor, tal y como explica la pediatra, quien asegura que, hasta el momento, no hay otras consecuencias físicas descritas y no pone en riesgo la vida de los pacientes.