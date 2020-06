Rehabilitación, vital durante y después del COVID-19 grave

Los rehabilitadores son aliados imprescindibles en la batalla de cualquier persona contra el COVID-19 grave, durante y después de la enfermedad. Cuando hablamos de rehabilitadores, nos referimos a los médicos fisiatras (especializados en medicina física y rehabilitación), fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, terapeutas del lenguaje y fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y psicólogos, los profesionales que deben participar en el tratamiento de estos pacientes, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Los profesionales de la rehabilitación desempeñan un papel importante al facilitar el alta temprana, que es especialmente importante en un contexto de escasez de camas de hospital”, resalta la Organización.

La misma OPS explica que “los pacientes con COVID-19 grave necesitan rehabilitación para las consecuencias del uso de respiradores y de períodos prolongados de inmovilización y reposo en cama”, algunas de esas consecuencias son: deterioro de la función pulmonar, desacondicionamiento físico y debilidad muscular; cuadros confusionales y otras deficiencias cognitivas; disfagia (dificultad o imposibilidad de tragar) y dificultades para comunicarse; trastornos de salud mental y necesidad de apoyo psicosocial. Hay que tener en cuenta además:

-Los pacientes con COVID-19 grave que no usan respirador porque no lo hay o porque su gravedad no lo justifica podrían experimentar cierto grado de deterioro de la función física y respiratoria, así como problemas psicosociales, como consecuencia de la enfermedad y la hospitalización. (Le puede interesar: [Especial] El rastro del coronavirus en Cartagena)

-En los pacientes con enfermedades preexistentes y edad avanzada, las necesidades de rehabilitación relacionadas con el COVID-19 grave podrían ser mayores.

-El aislamiento, que impide el contacto con las redes de apoyo debido a las medidas de contención de la pandemia, también puede exacerbar muchos de estos problemas en los pacientes que están recuperándose del COVID-19.