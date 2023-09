Recomendaciones para evitar el mal olor en la ropa

La ropa mal secada tiene un olor particular, conocido como “olor a humedad”. Esto ocurre cuando las prendas de vestir no se secan de la manera correcta debido a climas de lluvia o al no dejarla suficiente tiempo en el sol para que se secaran por completo.

De cualquier manera, este olor es desagradable y puede ser difícil de quitar. Muchas veces las personas cometen el error de aplicarle loción a estas prendas, lo que podría acrecentar el mal olor.

Una de las soluciones para quitar el mal olor podría estar en la cocina. Se trata del bicarbonato de sodio, que tiene propiedades de absorción de malos olores por sus cualidades desodorantes. Incluso, algunas personas lo aplican en la piel para quitar malos olores, pero esto debe evaluarse con un dermatólogo.