¿Quieres ser el mejor? Cinco cosas que debes hacer antes del sexo

Tomar alcohol te puede ayudar a ser un poco más sociable y a tomar valor para concretar el encuentro, pero el mejor sexo de tu vida no lo tendrás ebrio.

1. No tomes demasiado

Mujeres frustradas y hombres confundidos es el resultado de no ser abiertos a la hora de hablar de sexo. Y sí, lo somos mucho más ahora, pero aún hay cosas de las que nadie habla o quizás se ignoran porque no se consideran importantes.

El alcohol es un “downer”, lo que significa que puede causar problemas de desempeño. Incluso, algunos estudios sostienen que consumir alcohol en exceso puede provocar algún tipo de disfunción.

2. Cuida lo que comes

Del mismo modo que con el alcohol, no tendrás buen sexo si comes algo que te causa problemas estomacales. Así como hay alimentos afrodisíacos hay otros que lo arruinan todo, por tanto, asegúrate de que lo que comas eleve el deseo sexual, mejore tu desempeño y mantenga el nivel de energía para que las cosas no acaben en dos minutos. Lea: Los escándalos sexuales más sonados en Cartagena durante este 2022

3. Elige una buena playlist

La música puede ayudarte a tener un mejor desempeño en el gimnasio, y eso también aplica para el sexo.

La neuropsicóloga Rhonda Freeman dice que la música afecta tres regiones del cerebro. La primera es el sistema de recompensas. Cuando lo activas el cerebro libera dopamina, que está conectada a nuestros deseos, antojos, motivación, y aumenta el placer y la sensación de felicidad.