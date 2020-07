¿Quiénes definitivamente no deben tomar ivermectina?

El Ministerio de Salud, el Invima y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) advirtieron, basados en indicaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que “no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre la COVID-19” de la ivermectina. En ello coincide el doctor Ulises Múnera Bohórquez. Él explica para qué se usa este fármaco, cuándo definitivamente no se puede usar y más. (Le puede interesar: Gobierno no recomienda uso de Ivermectina contra el COVID-19)

Aunque el doctor Múnera afirma que es una droga tolerada normalmente bien, con pocos efectos colaterales cuando se usa para tratar las enfermedades mencionadas arriba, “está claro que no se les puede dar a niños menores de 5 años, ni a mujeres embarazadas, porque no está establecida su toxicidad en el feto”, así como tampoco a mujeres que estén lactando: la droga puede pasar a la lecha materna. Además, está contraindicada en niños que midan menos de 90 centímetros y que pesen menos de 15 kilos, así como se recomienda que la dosis se reduzca a la mitad en personas con enfermedades renales crónicas, que estén en diálisis, por ejemplo. “La dosis debe ser estrictamente bajo criterio médico”, recalca Múnera.

Por qué la relacionan con el COVID-19

Algunos médicos usan actualmente la ivermectina “porque algunos estudios, enfatizo: no autorizados, no publicados; muestran, al parecer, que hay una disminución de la carga viral in vitro, es decir, a nivel de laboratorio, pero no ha habido ningún estudio clínico en humanos que permita decir que la ivermectina tiene utilidad en el tratamiento del COVID. Inclusive, la Organización Panamericana de la Salud enfatiza que para tener los efectos demostrados in vitro se deben aumentar las dosis hasta cinco veces más de las autorizadas por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU.), que equivale en Estados Unidos al Invima en Colombia, o sea, que ni siquiera hay una dosis establecida para el tratamiento de COVID”. Con dosis tan altas, “entonces la toxicidad puede llegar a ser muy grave”, agrega.

“Los médicos que vayan a usar ivermectina lo hacen asumiendo ellos los riesgos de indicar una droga que no está, digamos, protocolizada para el manejo de COVID-19. El médico, si ha tenido la experiencia o ha tratado casos, si la prescribe, es bajo su riesgo y tiene la obligación ética de explicarle al paciente que su uso es totalmente empírico y que no tiene una sustentación bibliográfica adecuada en trabajos científicos autorizados. Es decir, debe haber un consentimiento informado. (...) Hay que decir también que la ivermectina solo ha sido utilizada en pacientes de COVID-19 severo intubados, no se usa en pacientes ambulatorios y tampoco como preventivo”, finaliza. (Lea también: Organizaciones médicas y científicas advierten sobre el uso de la Ivermectina)