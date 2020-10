Para nadie es un secreto que las futuras madres tratan de investigar todo sobre el embarazo, antes era a través de revistas especializadas hoy en día es la internet la principal herramienta que tienen para educarse y llevar un periodo de gestación saludable, no solo para ellas sino para la criatura que llevan en sus vientres.

La doctora Yesica Castillo, especialista en pediatría, en diálogo con El Universal sostiene que “es cierto que las mamitas consultan todo por internet, pienso que las mujeres embarazadas, sobre todo, no pueden reemplazar esas consultas que hacen por esos medios por una consulta con su obstetra. Sobre todo, porque está en estado de gestión donde necesita saber cómo viene el bebé, si viene con alguna malformación; hay que tomar muchos exámenes para mirar cómo, en qué estado y en qué condiciones nace ese bebé”.

No obstante, la doctora Castillo dice que “no es malo revisar en internet, pero hay que saber filtrar un poco la información. Porque una mujer en el embarazo está muy sensible y le dicen que su bebé viene con síndrome de Down, se pone a leer un montón de esos y eso la puede asustar. Por eso el embarazo debe ir de la mano con el obstetra y con lo que ella pueda averiguar por su cuenta”.

Insiste en que no es malo que se consulte en internet, pero si se hace, que se haga en páginas especializadas. “Por ejemplo, en la plataforma “Más Abrazos”, los padres podrán acceder a información relevante sobre el embarazo, el cuidado del bebé y comprar productos sin salir de casa. Allí van a encontrar información como el primer trimestre de embarazo, del segundo trimestre y qué pasa en el tercer trimestre. Eso está tan sencillamente explicado por médicos, especializados y por obstetras que las mamás van a entender toda la información y es una información veraz”.

“Aunque lo ideal es que las mujeres en estado de embarazo consulten todas sus dudas sobre la gestación y el desarrollo del bebé con un obstetra o un pediatra, en el día a día cumplir a cabalidad con esta premisa es muy difícil. Por esta razón, es muy importante que, si las mamás buscan información en internet, lo hagan a través de fuentes avaladas por comunidades médicas que utilicen un lenguaje sencillo y práctico”, recalca la pediatra Yesica Castillo.

Manifiesta que en estos momentos de pandemia en los que permanecer en casa es de vital importancia, las mamás y papás que están planeando un embarazo, necesitan soluciones tecnológicas con contenido real e informativo — respaldado por profesionales — que les permita sentirse seguros y resolver sus dudas sin necesidad de salir del hogar.

“Por lo general, la información confiable viene de fuentes que utilizan terminologías muy complejas. Hoy como especialistas necesitamos contenidos en diferentes formatos, como podcasts, artículos y videos sobre temas relacionados con el embarazo, el crecimiento del bebé, la nutrición y actividades lúdicas; para resolver esas preguntas del día a día que les surgen a los nuevos padres”, afirma la doctora Castillo.

Dice que las consultas no solamente las hace la madre, “también las debe hacer el padre. Además, en esa página que le comenté, el lenguaje es sencillo y fácil de entender. Está diseñada para que toda la familia explore y mire lo que sucede durante el embarazo. Pero vuelvo y repito, no se debe olvidar al especialista. Es fundamental, incluso, que los profesionales de la salud te puedan hacer una valoración de manera virtual, pero siempre va querer hacerlo de manera presencial y es lo esencial para tener un embarazo seguro”.

La plataforma ‘Más abrazos’ cuenta con el apoyo de especialistas en obstetricia y pediatría, que han colaborado en la elaboración de más de 350 contenidos de interés. Tiene como objetivo acompañar a aquellas mamás y papás que están expuestos a muchas fuentes de información sin respaldo médico, y no cuentan con experiencia en temas relacionados con la crianza y el desarrollo de sus recién nacidos.

“Cuando el tema de la pandemia estuvo en su punto más alto, las consultas se hacían en 70% virtual y el otro 30% era presencial; hoy en día las cosas han cambiado, un 30% se hace de manera virtual y un 70% es presencial. Me ha tocado atender de ambas maneras, pero yo le recomiendo a las futuras madres que se puede hacer una consulta virtual y otra presencial, eso va a depender de cómo vaya el embarazo, cómo está ubicado el bebé y en este caso se evitan la exposición que se tiene el asistir a los centros médicos”, agrega Castillo.