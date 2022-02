Labios resecos, grietas, incremento de pieles muertas y de dolorosas heridas en las comisuras de la boca o boqueras son algunas de las afecciones que están surgiendo entre los españoles este invierno y debido fundamentalmente al tan necesario empleo de la mascarilla.

El frío, los cambios bruscos de temperatura interior y exterior, el uso durante horas y horas de la mascarilla provocan deshidratación, grietas y exceso de pieles en nuestros labios.

“Esta piel es muy fina, sensible y frágil y, al no tener melanina, ni glándulas sebáceas, no tiene protección frente a las agresiones externas y es más fácil que se reseque. Por ese motivo es tan característico que los labios se deshidraten y sufran daños con facilidad, llegando incluso a producirse grietas. Eso sí, la piel de los labios es capaz de regenerarse cuatro veces más rápido que en otras zonas del cuerpo, si bien al ser tan fina se daña con más facilidad”, explica la doctora Ana Rita Rodrigues, Jefa de Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Valle del Henares.

Disponen de 3 a 5 capas celulares, mientras que la piel del rostro puede alcanzar las 16 capas. Su delicada piel es una víctima más de los efectos de la mascarilla resecándolos, irritándolos y agrietándolos (queilitis) con frecuencia si no se cuidan, hidratan y nutren continuamente.

La doctora Rodrigues explica que las famosas boqueras o queilitis angular consiste en una inflamación que aparece en las comisuras labiales y se manifiesta con rojez y grietas que pueden ser dolorosas.