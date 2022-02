Cada persona tiene una microbiota intestinal única, con ingentes datos: el lugar de nacimiento, como te has alimentado, si comes o has comido alimentos ultraprocesados o muchas grasas, cuál es tu higiene personal, que fármacos has tomado...

«Nuestra microbiota no es invencible ante todas las agresiones que ponen en peligro su equilibrio y no todas las bacterias que la habitan son buenas. La solución: llevarse bien con todas estas bacterias, mimarlas y no descuidarlas, con una alimentación adecuada y une estilo de vida saludable».

Y para complicarlo más, «existen muchos factores que pueden hacer que algunas de las bacterias beneficiosas de nuestra microbiota intestinal se multipliquen en exceso, desaparezcan o sean desplazadas por otras potencialmente patógenas», explica a EFEsalud Ángela Quintas, licenciada en Ciencias Químicas y especialista en nutrición humana.

Candidiasis, helicobacter pilory, hernia de hiato, disbiosis

También explica que el equilibrio entre salud y enfermedad depende «en un porcentaje muy alto del buen funcionamiento de nuestra barrera intestinal» y tras un dolor de tripa o unas disfunciones estomacales se pueden esconder dolencias provocadas por la candidiasis, el helicobacter pilory, la hernia de hiato o la disbiosis, entre otras.