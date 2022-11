¿Qué pasa si no tienes relaciones sexuales por mucho tiempo?, te lo explicamos

Muchas personas atraviesan, en algún momento de su vida, un período de “sequía”, en el que no tienen relaciones sexuales durante un largo tiempo, ya sea porque no tienen pareja, por cuestiones médicas o porque simplemente no les apetece. Lea aquí: ¿Has sentido dolor después del sexo?, así lo puedes evitar

Sin embargo, expertos aseguran que sí hay efectos en el organismo cuando dejamos de tener sexo. Además, coinciden en que no existe un cifra exacta que determine qué tanto sexo se debe tener o cuántas relaciones sexuales debería tener una persona en toda su vida.

Algunos estudios científicos han demostrado que las personas adultas que no tienen sexo por largos períodos pueden presentar problemas de salud como el estrés, ansiedad y hasta baja de autoestima. Le puede interesar: ¿Puedo saber quién me contagió del virus del papiloma humano?

La ginecóloga Tanya Tantry explica lo que puede suceder si dejas de tener sexo durante mucho tiempo:

1. Afecta el sistema inmunitario. La especialista explica que “las relaciones sexuales frecuentes mejoran el sistema inmunitario y preparan el cuerpo para luchar contra las enfermedades liberando endorfinas”. Por esa razón, una de las consecuencias negativas de no tener relaciones sexuales es que puedas sufrir enfermedades como resfriados o gripe con más frecuencia.