Inmunólogos de la University of New South Wales, Australia, han señalado que los efectos secundarios de las vacunas contra la covid-19 deben acogerse como una señal de eficacia, y no como algo que tenga que provocar miedo a los ciudadanos.

El rápido desarrollo de vacunas seguras y eficaces contra el coronavirus ha ofrecido la esperanza de que la pandemia mundial de covid-19 pueda estar pronto bajo control. Sin embargo, la vacunación sigue siendo incompleta en muchos países.

Las dudas sobre las vacunas, motivadas en parte por el miedo a los efectos secundarios documentados en las revistas científicas y los medios de comunicación, podrían impedir que la población mundial alcance la inmunidad de grupo.