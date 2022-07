¿Qué pasa con las mujeres que toman viagra?

Clínica Mayo.

Durante algunos años, laboratorios como Pfizer han intentado demostrar la efectividad de este medicamento que, hasta ahora, solo consumen los hombres. Aunque los órganos sexuales funcionen de manera similar en ambos sexos, cuando una mujer toma viagra no produce el mismo efecto que en los hombres.

Aunque no aumente la excitación, investigaciones han demostrado que este medicamento tiene una serie de beneficios como tratamiento para la anorgasmia que, según la Clínica Mayo, es un trastorno que provoca que las mujeres presenten pocos orgasmos o, en su defecto, la inexistencia de estos. Lo que hace el viagra para mejorar esta “enfermedad” es que al aumentar el flujo sanguíneo, también hay más sensibilidad en los genitales, lo que facilita que alcancen el orgasmo siempre y cuando haya placer sexual previo a la ingesta de esta pastilla.

Algunos de los aspectos que el viagra no ayuda a tratar son: problemas psicológicos que inhiben la habilidad de disfrutar del sexo, la libido baja y dificultades para alcanzar la excitación. Lea también: Van 34 casos de intoxicación con viagra por retos virales en Colombia

“En el cuerpo femenino se produce un incremento del flujo sanguíneo a los genitales y esto genera un aumento de la sensibilidad, lo que puede ayudar con la excitación y el alcance del orgasmo”, pero esto no quiere decir que aumente el deseo o que la mujer disfrute más el acto sexual y por esa razón, el viagra no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su uso en mujeres.

Además, se ha demostrado que tiene los siguientes beneficios a nivel físico:

- Mejora la lubricación vaginal un 63%, de acuerdo con la Clínica Mayo.

- La respuesta a los orgasmos aumenta un 56%.

- En mujeres con extirpación de útero, mejora la sensibilidad, capacidad de tener orgasmos y disminuye el dolor. Lea: Invima alerta sobre el abuso que están haciendo los jóvenes del viagra

Ojo con los riesgos

Al igual que los hombres, las mujeres deben consultar antes de su consumo, pues este medicamento podría general algunas complicaciones si no se administra con responsabilidad. Al no estar aprobado para el sexo femenino, expertos asumen que aún no hay suficientes investigaciones que apoyen su uso en la mujer.

Los efectos negativos conocidos son: náuseas y vómitos, malestar general, sensación de mareo y paro cardíaco en algunas circunstancias.