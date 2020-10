Después de los 30 años, se inicia el proceso de envejecimiento humano, en donde ya no somos capaces de producir la cantidad necesaria de colágeno y vitaminas para mantener nuestra estructura ósea y articular en buena forma. Por lo tanto, los aminoácidos que los componen deben ser ingeridos en la dieta en cantidad suficiente para compensar esta disminución.

El colágeno es una proteína estructural en el cuerpo, que se compone de 3 aminoácidos glicina, prolina e hidroxiprolina. Es la proteína que da sustento a la piel, huesos y articulaciones.

Para mejorar la síntesis de colágeno de nuestro cuerpo, lo ideal es consumir cantidades suficientes de estos tres aminoácidos. Para facilitar su absorción y asimilación por parte del cuerpo, el colágeno se modifica y se convierte en hidrolizado, para que de esta manera se logre un efecto realmente nutracéutico.

Así mismo, la vitamina C es un nutriente esencial para el funcionamiento del cuerpo y como todas las vitaminas debe ser ingerida porque no se produce internamente. En el caso de la salud osteoarticular, esta vitamina es muy importante porque tiene efecto antioxidante y además facilita la síntesis de nuestro propio colágeno.

Por otro lado, la vitamina D es una verdadera hormona que actúa en toda la economía corporal. Su principal papel es facilitar la absorción de calcio a nivel intestinal, mejorando así la salud ósea.

Adicionalmente actúa a nivel muscular aumentando la capacidad de respuesta. Distintos estudios han demostrado efectos en reducción de las cifras de presión arterial, y reducción de mortalidad de todas las causas. Sin embargo, durante el confinamiento, los niveles de esta vitamina han disminuido a nivel general dado a la poca exposición de las personas a la luz solar. Por ese motivo, es de vital importancia incluirla en la dieta para tener una buena salud ósea y muscular.

Causas de la disminución de estos componentes

- La principal causa es el envejecimiento natural del cuerpo.

- Mala alimentación baja en proteína.

- Alimentación baja en ingesta de frutas y vegetales.

- Una muy baja exposición solar.

La actividad física suele generar sobrecarga y desgaste articular que se traduce en dolor y molestias a la hora de entrenar.

El déficit de vitamina D produce debilidad muscular que limita el rendimiento en la práctica deportiva. Igualmente, al no tener un adecuado aporte de colágeno, vitamina C y vitamina D, se tendrá un mayor desgaste articular con dolor y molestias articulares y hacen que el proceso de recuperación muscular no sea el adecuado.

“Cualquier persona mayor de edad que practique cualquier deporte debe tomar suplencia de colágeno para prevenir el daño articular. Cabe aclarar que el colágeno es un alimento, no es un medicamento”, explica Oscar Rosero, Médico Endocrinólogo.