La muerte de Cheslie Kryst, Miss USA 2019, ha conmocionado no solo al universo de los certámenes de belleza, sino al mundo entero.

Kryst nació en Michigan hace 30 años, estudió en una escuela de negocios y en una facultad de Derecho, y era corresponsal de un programa de variedades llamado ‘Extra’; su cadáver fue hallado el domingo a las 7 a. m. en Manhattan. Lee aquí: Cheslie Kryst, Miss USA 2019, muere tras caer de un edificio

Esta tragedia vuelve a poner en el foco lo importante de cuidar nuestra salud mental: ¿sabemos cómo pedir ayuda si tenemos pensamientos suicidas? O, mirando el problema desde la otra orilla, ¿sabemos cómo actuar si alguien cercano intenta quitarse la vida?

Puedes pedir ayuda

Es importante que, si estás atravesando por una situación difícil, recuerdes:

-En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

-Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, rabia y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

-Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

-Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales, las líneas de atención telefónica en salud mental, ​los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad. Lee además: ¿Qué decirle y qué no a alguien que padece depresión?