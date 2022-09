¿Qué hace el alcohol en el organismo?

La sustancia psicoactiva más consumida en Colombia y en el mundo es legal pese a tener un efecto tóxico en la salud, y alterar el comportamiento de quienes lo ingieren.

“En consumidores crónicos de alcohol, se han comprobado efectos adversos nutricionales, neurológicos, hepáticos y teratogénicos. En intoxicación aguda se pueden presentar alteraciones en el sistema nervioso central, gastrointestinal, endocrino y en el equilibrio ácido básico especialmente”, sostienen los investigadores Jairo Téllez Mosquera y Miguel Cote Menéndez.

Hay mucho que no se sabe acerca del alcohol, por eso a continuación presentamos algunos datos acerca de su impacto en el organismo. Laura Becerra, nutricionista adscrita a Colsanitas, y Alejandro Riaño, toxicólogo y experto en sustancias psicoactivas, explican:

¿El alcohol hace que aumentemos de peso?

Sí. Las bebidas alcohólicas hacen engordar por varias razones, dado que es un producto muy calórico, su principal ingrediente se produce a partir de plantas que contienen azúcar (remolacha, maíz y caña de azúcar) o incluye ingredientes que se pueden convertir en azúcar como el almidón de trigo. (Le puede interesar: Así es la enfermedad por la que Totó la Momposina se retiró de los escenarios)

¿Una copa de vino al día beneficia mi salud?

No. La creencia de que existen beneficios en el consumo diario del alcohol es totalmente inexistente. Hay trabajos científicos que dicen que el alcohol, incluso en dosis relativamente bajas, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de seno en las mujeres, enfermedades cardiovasculares y hepáticas. Además, los posibles beneficios del alcohol sobre la salud a dosis bajas no solo no han sido claramente probados, sino que el alcohol tiene más efectos negativos. El licor tiene un alto contenido de calorías vacías. Por ejemplo, los cócteles son particularmente altos en azúcares y desastrosos para la sangre. Según afirma Riaño, “el exceso de insulina en la sangre puede tener consecuencias adversas para la salud, incluido el aumento de peso o la diabetes”. Por eso, sin cambiar la dieta, sino simplemente eliminando el alcohol, se puede bajar de peso.

¿Por qué sentimos calor al consumir alcohol?

La sensación de calor que da el alcohol se debe a la dilatación de los vasos sanguíneos subcutáneos, como resultado, nuestro cuerpo se enfría más rápidamente, ya que, cuando ingresa al sistema circulatorio expande los pequeños vasos ubicados en la superficie de la piel lo que hace que la sangre fluya allí, la temperatura de la piel aumenta ligeramente y, por ende, nos sentimos supuestamente más calientes. Según el especialista, Alejandro Riaño: “con un consumo inicial de cualquier alcohol, ya sea vodka o cerveza, los vasos sanguíneos se expanden, y la sangre se dirige a la superficie de la piel. Como la sangre lleva el calor corporal y se aumenta el flujo sanguíneo en esa zona, se genera una sensación pasajera de calidez”.