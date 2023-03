¿Qué es la semaglutida?, la ‘revolucionaria’ inyección para bajar de peso

Expertos de la Clínica Mayo.

No obstante, la NICE recalca que la semaglutida solo debe usarse recetada por un médico y, que como toda medicina, tiene efectos secundarios que pueden tornarse graves.

Los expertos de la Clínica Mayo advierten además que “la clase de medicamentos de péptido similar al glucagón tipo 1 no se recomienda si tienes antecedentes personales o familiares de cáncer medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple. Los estudios de laboratorio han relacionado estos medicamentos con tumores de la tiroides en ratas, pero no se conocerá el riesgo en humanos hasta que se realicen más estudios a largo plazo. Tampoco se recomiendan si has tenido pancreatitis”.

En la red social de Tik Tok, la popularidad de la semaglutida es tal que el medicamento empieza a escasear en muchas farmacias de Estados Unidos y, para muchos internautas el uso de este fármaco es “el secreto peor guardado de Hollywood”.