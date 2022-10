¿Qué es blefaroespasmo, la perturbadora e incurable condición de Katy Perry?

Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar. Muchos se atrevieron a bromear sobre la situación, diciendo que la que aparecía en el video no era Katy sino “un clon”, pero muchos más manifestaron su preocupación por lo que parecía, incluso, un indicio de parálisis facial o un derrame cerebral. Lo cierto es que la misma Katy ha explicado de qué se trata.

‘I kissed a girl’, ‘Hot n cold’, ‘Roar’, ‘California girls’ y ‘The one that got away’ son solo algunos de los éxitos que han convertido a Katy Perry en una estrella mundial.

Algunas personas también tienen contracciones faciales (espasmos o contracciones en otras partes de la cara).

¿Cuándo consultar al médico por espasmos en los ojos?

-Cuando las contracciones de los músculos de los párpados perduran por más de unas pocas semanas.

-Cuando tus ojos se cierran completamente cuando se contraen.

-Si otras partes de tu cara comienzan a tener espasmos, como los músculos de un solo lado del rostro. Lee además: Katy Perry versiona “All You Need Is Love” de The Beatles

¿Y qué lo causa?

Según la página del Instituto Nacional del Ojo: “El blefaroespasmo ocurre cuando la parte del cerebro que controla los músculos del párpado deja de funcionar correctamente. A veces, el blefaroespasmo es hereditario y las mujeres de 40 a 60 años de edad tienen más probabilidad de desarrollarlo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los médicos no están seguros de cuál es la causa”.