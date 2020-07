¿Qué debe hacer si ocurre un accidente cerebrovascular?

El ACV incluye todo evento cerebrovascular agudo, sea isquémico o hemorrágico. “Es equivalente al término anglosajón de stroke y a las expresiones españolas apoplejia o ictus, de uso poco frecuente entre nosotros”, explica el médico Mario Muñoz. Es un término descriptivo que se usa de preferencia en el servicio de urgencias, hasta cuando el evento es clasificado como infarto cerebral, hemorragia cerebral u otros.

Pablo Felipe Amaya, neurólogo vascular de la Fundación Valle de Lili y miembro de RecaVar, explica que el servicio de urgencias, incluso en tiempos de pandemia, es el mejor sitio para tratar un ACV. Además, ahonda:

¿Qué pasa cuando un ACV no se trata a tiempo?

- En el mundo viven 80 millones de personas con secuelas de un ACV. Más de la mitad de estas personas tienen complicaciones que impiden una adecuada calidad de vida. Tienen dificultad para comer, bañarse, vestirse o caminar sin ayuda. Los pacientes que a las cuatro horas y media ingresan a un servicio de urgencia de alta complejidad, y reciben tratamiento, tienen menor chance de tener estas secuelas.

¿Qué es primordial entender sobre esta afección?

- Es importante saber que es una afección que nos puede comprometer a todos, y el consumo alto de alcohol, cigarrillo y una dieta que no es balanceada, son hábitos que pueden aumentar el riesgo de padecerlo.

Alerta si alguien en nuestra casa o nosotros mismos presentamos de manera súbita o de un momento a otro estos síntomas:

- Cara torcida (al sonreír, la boca se va a uno de los lados).

- Ojo con pérdida de visión, de un momento a otro.

- Rápida pérdida de fuerza a medio lado del cuerpo.

- Cuando sube los dos brazos y uno de ellos cae.

- Si se siente raro al hablar o no se entiende lo que habla.

Es una emergencia y debe ir al médico de manera inmediata. Por cada minuto sin tratamiento se pierden alrededor de 2 millones de neuronas; por lo tanto las secuelas son menores si el tratamiento es rápido y oportuno.

¿La dieta influye, cuál es el principal consejo?

- Uno de los factores más importantes está relacionado con la alimentación saludable, recomendamos que las personas fraccionen al menos cinco veces al día su comida, es decir: desayuno, medias 9, onces, almuerzo y cena, y que en cada una se incluya una fracción de frutas o vegetales. Hay que evitar los azúcares refinados, las grasas saturadas, y es ideal la actividad física. Debe tratar de hacer al menos 30 minutos de ejercicio, 5 días a la semana.

Pero nuestro principal consejo es en relación a signos de alarma. El servicio de urgencias, incluso en medio de esta crisis, es el mejor sitio para tratar un ACV. No se quede en casa, “el ACV no se queda en casa ni en tiempos de pandemia”.

¿Quiénes son los más

afectados en Colombia?

En Colombia, el ACV es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto (que no es relacionada a trauma o violencia), los pacientes con más riesgo son las personas mayores de 65 años, con enfermedades como hipertensión, diabetes, niveles de colesterol alto, arritmias cardíacas, especialmente si estos padecimientos no están adecuadamente tratados y si tienen prescritos anticoagulantes o antiagregantes y no los toman de manera correcta; esto aumenta su riesgo. Pero cualquier persona puede sufrir un ACV. La World Stroke Organization calcula que una de cada 4 personas mayores de 25 años puede sufrir este ataque, incluso en algunas condiciones especiales, puede ser presentado en niños. Todos debemos cuidarnos.