¿Puedo saber quién me contagió del virus del papiloma humano?

Cabe aclarar que no hay un tiempo estimado para la aparición de los síntomas, debido a que influyen factores distintos a la infección como el estado del sistema inmune de la persona, hábitos, alimentación, entre otros.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es uno de los virus más contagiosos y, desafortunadamente, uno de los más silenciosos, pues quienes lo sufren no suelen presentar síntomas, por lo que la infección suele pasar desapercibida.

¿Cómo saber quién me contagió del virus del papiloma humano?

Esta es una de las preguntas más comunes de quienes reciben el diagnóstico de esta enfermedad, sin embargo, no hay una forma de saber quién te contagió de VPH si has tenido más de una pareja sexual, pues los expertos afirman que una persona puede portar el virus durante muchos años antes de que se manifiesten los síntomas de esta infección.

Si has tenido relaciones sexuales con más de una persona, será difícil saber quién transmitió el virus. Por eso es tan importante evitar mantener relaciones sexuales con múltiples parejas sin usar preservativo.