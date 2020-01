Proponen usar un fármaco contra las lombrices para reducir mosquitos malaria

Científicos del español Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) proponen incluir un fármaco normalmente utilizado en el tratamiento de lombrices parasitarias para reducir la vida de los mosquitos que transmiten la malaria y tener así una herramienta más para luchar contra esta enfermedad.

Los científicos, liderados por Regina Rabinovich y Carlos Chaccour, del ISGlobal, publicaron una hoja de ruta para evaluar, y posteriormente implementar, este fármaco, la ivermectina, como herramienta de control del vector de la malaria.

La “Ivermectina Roadmap”, que publica este miércoles el ‘American Journal of Tropical Medicine and Hygiene’, incluye un prólogo firmado por William C. Campbell, premio Nobel y codescubridor del fármaco.

(Lea aquí: Las cifras nada alentadoras de la malaria)

Rabinovich recuerda que los mosquitos transmisores de la malaria son cada vez más resistentes a los insecticidas usados para tratar las redes mosquiteras y fumigar el interior de las casas.

Además, pueden picar en el exterior, donde las personas no están protegidas, o en el interior, cuando no están durmiendo bajo las mosquiteras, resultando en lo que se conoce como transmisión residual de la malaria.

Estos desafíos inspiraron la idea de utilizar la ivermectina, un fármaco normalmente usado para tratar lombrices parasitarias pero también capaz de reducir la vida de mosquitos que se alimentan de la sangre de personas o ganado tratado con el fármaco, como herramienta complementaria de control vectorial.

La hipótesis es que, cuando es administrada a nivel comunitario, la ivermectina puede reducir la transmisión de la malaria mediante su impacto sobre la población de mosquitos.

“Los resultados de varios estudios y ensayos recientes han posicionado a la ivermectina como un fármaco único en su clase para reforzar el control del vector de la malaria”, afirma Rabinovich, directora de la Iniciativa de Eliminación de la Malaria en ISGlobal y profesora de la Harvard TH Chan School of Public Health.